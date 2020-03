Black swan a strach..

Robila som v živote kadečo - viac aj menej zmysluplné, nič z toho však neľutujem. 15 rokov zblízka pozorujem zdravotníctvo a sociálne veci , niekedy s nemým úžasom...Povedala som si, že to nemožno nechať len tak, lebo aj ja stanem obeťou týchto systémov. Založila som NO VIATICUS aby sa to zmenilo - postoje spoločnosti k starým, ťažko chorým a zomierajúcim - k bezmocným... A o tom budem písať, lebo verím, že každý z nás je človekom, viem, že starobe a smrti sa nedá ujsť ale dúfam, že nič nemusí byť vždy tak, ako to je dnes...